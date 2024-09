Câmara dos Deputados aprova urgência para desoneração da folha de pagamento Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/09/2024 - 21h23 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h14 ) ‌



A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei que garante a desoneração da folha de pagamento em 17 setores da economia. O texto define medidas de compensação fiscal e é resultado de um acordo entre o governo federal e o Congresso Nacional. Com a aprovação da urgência, o projeto não precisará passar por comissões e será analisado diretamente no plenário da Câmara. A medida prevê uma reoneração gradual desses setores a partir do próximo ano, com fontes de compensação que incluem repatriação de recursos depositados no exterior por brasileiros mediante imposto de renda e atualização do valor dos bens - especialmente imóveis.

