Câmara dos Deputados aprova regras para taxar heranças Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/08/2024 - 00h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (13) o texto da segunda fase da regulamentação da reforma tributária, que define novas regras para a taxa de heranças por meio do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Sobre o assunto, conversamos com o advogado Eduardo Jardim, professor no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.