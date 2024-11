Câmara debate proibição de celulares em sala de aula | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/11/2024 - 08h17 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h49 ) twitter

Estamos na era digital, onde é raro encontrar alguém sem um smartphone em mãos. Mas quando o assunto é sala de aula, há espaço para eles? Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados pretende regulamentar o uso de celulares nas escolas de todo o país. O objetivo é equilibrar o papel dos dispositivos como ferramentas educacionais e limitar distrações que prejudicam o aprendizado.

Especialistas argumentam que, apesar do potencial do celular para enriquecer as aulas com pesquisas rápidas e acesso a recursos digitais, os aparelhos também podem ser uma fonte significativa de distrações. Uma simples notificação ou toque pode desviar a atenção dos estudantes e comprometer o rendimento escolar. De acordo com um estudo do Instituto Locomotiva, 80% dos pais são a favor de proibir o uso de celulares em sala de aula, preocupados com o impacto do tempo de tela excessivo na saúde e desenvolvimento dos filhos.

A proposta, no entanto, não é unânime. Muitos alunos e educadores enxergam possibilidades de integrar os aparelhos ao ensino de maneira produtiva. Para eles, em vez de uma proibição total, seria mais eficaz estabelecer regras claras para o uso, como em atividades pedagógicas específicas ou períodos determinados. O desafio, segundo eles, é encontrar um meio-termo que aproveite a tecnologia sem comprometer a atenção e o aprendizado dos jovens.

