Câmara aprova proibição de condenados na Lei Maria da Penha em cargos públicos em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 12/11/2024 - 08h20 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

O Plenário da Câmara de Belo Horizonte aprovou em definitivo, nesta segunda-feira (11), o Projeto de Lei (PL) 841/2024, que impede a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha para cargos públicos municipais. A medida abrange tanto cargos efetivos quanto comissionados na Administração Direta e Indireta e busca reforçar o compromisso do poder público com a integridade e proteção dos direitos das mulheres.

A proposta, de autoria do vereador Irlan Melo (Republicanos), obteve unanimidade entre os vereadores, sendo aprovada por 35 votos a favor e nenhum contra. Com a aprovação final, o texto segue agora para a decisão do prefeito, que poderá sancionar ou vetar o projeto.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

‌



Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

Instagram: www.instagram.com/recordminas

‌



Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.