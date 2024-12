Camaquã: bilhete salva mulher de agressões e cárcere privado Aclr|Do canal Record RS no YouTube 06/12/2024 - 15h04 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h24 ) twitter

Um bilhete deixado no banheiro de um posto de combustível na BR-116, em Camaquã, possibilitou o resgate de uma mulher de 32 anos, que estava sendo vítima de agressões e cárcere privado. A ação rápida da Polícia Rodoviária Federal evitou um desfecho trágico e resultou na prisão do agressor. A nossa equipe conversou com a vítima.

