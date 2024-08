Calor volta a dominar as regiões Sul e Sudeste do Brasil Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/08/2024 - 15h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h02 ) ‌



Depois do frio intenso, o tempo vai mudar nas regiões Sudeste e Sul do país. O clima deve passar de muito frio para muito calor devido ao deslocamento da massa de ar frio para o oceano. Com isso, o calor será predominante, com amanhecer menos frio e tardes quentes. A previsão para o fim de semana é de sol forte em quase todo o país.

