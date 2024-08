Calor intenso em Santa Catarina: alerta para baixa umidade do ar Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 20/08/2024 - 21h02 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h39 ) ‌



Santa Catarina enfrenta uma onda de calor que deve persistir até quinta-feira (22), com a umidade relativa do ar caindo para níveis críticos entre 20% e 30% na maioria das regiões, exceto no litoral. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta destacando os riscos associados à baixa umidade, que pode afetar a saúde. Para minimizar os impactos, é recomendado beber muita água, evitar atividades físicas ao ar livre entre 11h e 15h, e umidificar os ambientes. Acompanhe todos os detalhes na Central do Tempo com Cibelly Favero.

