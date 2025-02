Calor em São Paulo deve dar trégua durante o fim de semana Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/02/2025 - 20h30 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h41 ) twitter

De acordo com a previsão do Climatempo, São Paulo deve registrar uma leve queda na temperatura a partir deste sábado (22), com a máxima atingindo 28°C. No domingo (23), a temperatura pode cair ainda mais, com uma máxima de 27°C. A mudança climática é causada pelo aumento da nebulosidade e pela ocorrência de chuvas, que devem ser mais frequentes durante a tarde e a noite, proporcionando um alívio temporário ao calor intenso que dominou a cidade nos últimos dias.

