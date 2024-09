Calor e ar seco acendem alerta para problemas respiratórios Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/09/2024 - 18h30 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O calor e o tempo seco que atingem o Brasil nesta semana acendem o sinal de alerta para problemas ligados à saúde respiratória da população. A cidade de São Paulo, por exemplo, deve ter uma umidade do ar mínima próxima dos 20% de acordo com a previsão da Climatempo, ficando bem abaixo do padrão de 70%, que é considerado o ideal pela oms, a Organização Mundial da Saúde.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.