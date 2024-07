Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

O estado americano da Califórnia está em alerta para os incêndios florestais. A situação é bem preocupante no sul do estado. Pelo menos 1,2 mil pessoas foram retiradas de uma área que é voltada para recreação com acampamentos por causa dos riscos das chamas se alastrarem.

