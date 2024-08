Calendário especial da Alesc: sessões suspensas até setembro por causa das eleições Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 13/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em razão do calendário especial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC), as sessões estão suspensas até setembro devido às eleições. Paulo Cesar traz mais informações ao vivo sobre as implicações desta interrupção e como isso pode afetar o funcionamento da Assembleia e as atividades legislativas. Confira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.