Calendário do advento crianças aprendem sobre tradição natalina em evento na casa Krueger 22/10/2024 - 15h42 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h08 )

O Natal está se aproximando, e com ele vêm as tradições que enriquecem esta época do ano. Em Joinville, crianças tiveram a oportunidade de aprender sobre o Calendário do Advento, uma prática comum na região devido às suas fortes raízes alemãs. O evento cultural na Casa Krueger trouxe atividades educativas e interativas, permitindo que os pequenos se conectassem com as tradições natalinas de forma divertida e envolvente. Venha descobrir como essas tradições moldam a celebração do Natal na nossa comunidade e a importância de manter viva essa herança cultural.

