Caldas Novas vai cobrar “taxa-visitação” a cada veículo de turista que entrar na cidade Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/11/2024 - 14h03 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Câmara Municipal de Caldas Novas (GO), aprovou ontem (26), em primeira e segunda votações, o projeto de lei proposto pelo prefeito Kleber Marra (MDB) que visa cobrar uma “taxa-visitação” a cada veículo de turista que entrar na cidade. A proposta teve uma grande adesão dos vereadores – 15 votaram favoravelmente e apenas dois foram contra.

Segundo a proposta, a taxa visa ajudar o município a financiar projetos de preservação ambiental. “A Taxa de Preservação Ambiental, ora instituída, representa um instrumento importante de preservação em nosso Município, que é caracterizado como a maior Instância Hidrotermal do Mundo, um dos destinos mais lindos do Brasil”, diz um trecho da justificativa do projeto apresentada aos vereadores. A proposta ainda depende de sanção do prefeito e publicação oficial.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZEBeNCMyfDw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=KyJ0J78PJBc

‌



👉 https://www.youtube.com/shorts/pRCklhsW_tY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.