Calçada cede e abre buraco gigante em área comercial de Barreiros, em São José Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/11/2024 - 08h39 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na última sexta-feira, 22 de novembro, um rompimento em uma galeria de águas pluviais causou o desabamento de parte da calçada no bairro Barreiros, em São José. O incidente abriu um buraco de grandes proporções em uma área comercial, levantando preocupações entre os moradores e comerciantes locais. Equipes técnicas foram acionadas para avaliar os danos e realizar os reparos necessários. O repórter Gabriel Prada está no local trazendo as informações sobre a situação e as medidas tomadas pelas autoridades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.