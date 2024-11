‘Calada perde’! Rico Melquíades fica sem responder pergunta e dá adeus ao jogo Aclr|Do canal RECORD no YouTube 27/10/2024 - 19h37 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rico Melquíades, campeão de ‘A Fazenda 13’, é um show à parte, sempre com boas histórias e carisma. Mas ao não saber o nome do filho mais velho do cantor Wilson Simonal, o influencer fez o apresentador Tom Cavalcante e o público do ‘Acerte ou Caia!’ dar boas risadas. E assim, a líder do dia Maurren Maggi segue no jogo.

Inscreva-se no canal RECORD: http://r7.com/BXRa

Instagram: https://www.instagram.com/recordtvoficial/

TikTok: https://www.threads.net/@recordoficial

‌



Twitter X: https://twitter.com/recordtvoficial

Threads: https://www.threads.net/@recordoficial

‌



Bluesky: https://bsky.app/profile/record-oficial.bsky.social

Kwai: https://www.kwai.com/@RecordOficial

‌



Facebook: https://www.facebook.com/recordtvoficial/

Site oficial: https://recordtv.r7.com/

#RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.