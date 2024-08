Caixas-pretas da aeronave que caiu no interior de SP chegam em Brasília Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h26 ) ‌



As caixas-pretas da aeronave que caiu em Vinhedo (SP) chegaram a Brasília (DF) e foram transportadas por uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O chefe do Cenipa, brigadeiro Marcelo Moreno, afirmou que o acesso às caixas é fundamental para o início da investigação. As caixas contêm gravadores que registram conversas dos pilotos na cabine e com o tráfego aéreo, além de dados sobre a dinâmica do voo.

