Caixa Econômica Federal altera regras para financiamento de imóveis Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 26/10/2024 - 14h18 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

A Caixa Econômica Federal alterou as condições necessárias para o financiamento de imóveis no país. A partir do 1º de novembro, os interessados vão precisar dar um valor de entrada maior, porque o limite de empréstimo do banco vai diminuir.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.