CAI COM A MOTO PARADA | NA GARAGEM MOMENTO MOTO. Aclr|Do canal Canal Momento Moto no YouTube 05/11/2024 - 19h32 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assista Podcast completo com Ricardo Ventura no nosso canal no YouTube.

Acessar link:

https://www.youtube.com/watch?v=Fi9AvFlzAi8&t=4775s

#momentomoto #ricardoventura #podcast #yamaha #motos #hondaxadv750 #pelafechadura #Hondamotosbr

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.