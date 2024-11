Café do Cerrado Mineiro conquista o paladar italiano e impulsiona exportações | Agro Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/10/2024 - 09h06 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h15 ) twitter

O Brasil se destaca como o maior produtor e exportador de café do mundo, e a expectativa é que o café da região do Cerrado Mineiro tenha um aumento de até quatro vezes em sua comercialização internacional na safra 2025/2026. Recentemente, uma comitiva brasileira, incluindo representantes da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, visitou a Itália entre 1 e 8 de outubro, apresentando a qualidade do café brasileiro em eventos realizados em Milão, Florença e Roma. O café do Cerrado, agora com selo de procedência e qualidade, reflete as características únicas do clima, solo e relevo da região, criando um produto autêntico e valorizado.

Patrocínio, uma das cidades conhecidas pela excelência na produção do café do Cerrado, representa o orgulho de Minas Gerais, que é o maior produtor de café do Brasil. De janeiro a julho de 2024, o país exportou café para 112 países, com a Itália se destacando como um dos principais destinos. A paixão dos italianos pelo café é evidente, e muitos reconhecem que o sabor do café brasileiro é imbatível. Durante um evento na Embaixada do Brasil na Itália, importadores, torrefadores e influenciadores tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a história e a cultura do café do Cerrado, enfatizando a importância da rastreabilidade e da denominação de origem, que são pioneiras no Brasil.

O evento também contou com a presença de Andrea Illy, presidente da Illy Café, que foi homenageado por sua contribuição ao fortalecimento da café-cultura do Cerrado Mineiro. A parceria de mais de 30 anos entre a Illy e os produtores brasileiros ressalta a qualidade e a inovação que caracterizam o café do Cerrado. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, destacou a colaboração entre os dois países como um exemplo de sucesso, promovendo não apenas o café, mas também todos os envolvidos em sua produção e comercialização. A rota do café é uma nova oportunidade para promover o turismo no Cerrado Mineiro, permitindo que os visitantes conheçam o processo que torna o café brasileiro tão especial.

