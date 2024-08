Café deve ser tomado até 9 horas antes de ir dormir, indica pesquisa Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 15/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h19 ) ‌



Uma pesquisa aponta que a última xícara de café deve ser tomada quase 9 horas antes do horário habitual de dormir para evitar impactos negativos no sono. O estudo sugere que o consumo tardio pode reduzir em até 45 minutos o tempo total dormido e diminuir em 7% a qualidade do descanso.

