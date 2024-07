Café da Manhã: tradição resiste ao aumento do preço | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/07/2024 - 14h14 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Apesar do café estar mais caro há algum tempo, o hábito matinal do cafezinho parece inabalável, resistindo aos desafios econômicos e climáticos que afetam sua produção e importação. Consumidores já notaram o aumento, mas para muitos, abrir mão do café da manhã é quase impossível.

Fatores por trás do aumento:

Seca em Minas Gerais: A principal região produtora de café do Brasil sofreu com a falta de chuva e o calor excessivo, impactando negativamente a colheita.

Seca no Vietnã: Segundo maior produtor mundial de café, o Vietnã também enfrenta uma seca que prejudicou a produção.

Publicidade

Aumento da Cotação Internacional: Com a oferta reduzida em decorrência das secas, a cotação do café no mercado internacional subiu, elevando também os preços no Brasil.

Impacto no bolso do consumidor:

Publicidade

Fornecedores como Ednaldo já percebem aumentos de até 18% no preço do café que compram. No entanto, para manter o café da manhã como um atrativo para os clientes, muitos estabelecimentos, como padarias, optam por reduzir sua margem de lucro, evitando repassar o aumento integral para o consumidor final.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=beH4jG68Rl8

👉 https://www.youtube.com/watch?v=CBP3BRBJIMc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=nG9UufpYGj0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #café #economia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.