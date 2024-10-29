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CADÊ O BRIEFING? COM ALESSANDRO E SEGUNDO, FILHOS DE CARLOS ANTONIO JORDÃO, ÍCONE DA PUBLICIDADE

Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube

EM UMA HOMENAGEM AO GRANDE PUBLICITÁRIO GOIANO CARLOS ANTÔNIO JORDÃO, RECEBEMOS SEUS FILHOS ALESSANDRO JORDÃO, DA AGÊNCIA OXIGÊNIO, E CARLOS ANTÔNIO JORDÃO SEGUNDO, DA AGÊNCIA INQUIETA JORDÃO, PARA UMA CONVERSA REPLETA DE BOAS MEMÓRIAS, INSPIRAÇÕES E, É CLARO, OS RUMOS DO MERCADO PUBLICITÁRIO.

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