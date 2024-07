Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

Cadê Minha Casa? Fã de Pixote ganha reforma no apartamento e presente do grupo

Uma reforma completa foi feita no apartamento de Adriana e sua mãe, dona Vivi. O novo ambiente foi adaptado em apenas 12 horas, com foco na segurança da dona Vivi. A transformação incluiu automação residencial. A casa recebeu novos móveis, pintura renovada e acessórios funcionais. Ao chegar no local, Adriana e dona Vivi se emocionaram ao ver as mudanças feitas pela equipe. Depois, uma surpresa adicional ainda aguardava as moradoras. Elas contaram com a presença da banda Pixote, que animou o ambiente.

