Cachorros treinam para campeonato de surfe nos Estados Unidos
01/09/2024 - 10h30



Surfistas não convencionais foram vistos em uma praia: eram cãezinhos, surfando nas ondas da Califórnia. Eles estão treinando para uma competição que acontece todos os anos no mês de setembro no extremo oeste dos Estados Unidos. Esse filhotes foram apresentados às pranchas de surfe macias ao lado dos tutores, para irem se acostumando ao esporte, sempre com muita segurança.

