Cachorro triste ganha placa para chamar atenção dos pedestres – e o incrível acontece #cães #pets Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 10/09/2024 - 19h15 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h00 ) ‌



Você faria carinho em um cachorro só porque uma placa pediu?! Foi isso que a tutora de Bill fez, depois de resgatá-lo de uma situação de abandono e possíveis maus-tratos. Com uma placa simples no jardim da casa de praia, ela incentivou as pessoas a darem carinho ao vira-lata, e o resultado foi incrível!

