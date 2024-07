Cachorro mais alto do mundo morre dias depois de alcançar recorde

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O cachorro mais alto do mundo morreu poucos dias depois de entrar para o livro dos recordes. O "Kevin" era da raça dogue alemão, tinha 3 anos de idade e media 97 cm de altura. Ele morreu exatamente 6 dias após entrar no Guinness Book. Os tutores dizem que ele sofreu com complicações depois de uma cirurgia de emergência por conta de uma doença. Apesar de toda a tristeza pela perda, os responsáveis pelo Kevin comemoraram que a vaga no livro dos recordes foi anunciada antes da morte dele. Kevin assumiu o posto de cão mais alto do mundo depois da morte do "Zeus", um outro dogue alemão que tinha 1,04 metros.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.