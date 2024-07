Cachorro ‘fiapo de manga’ é a nova paixão do brasileiro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/07/2024 - 13h55 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h40 ) ‌



A tendência entre os cães vira-latas está mudando. Se antes o famoso "vira-lata caramelo" reinava absoluto, agora é a vez do "fiapo de manga" conquistar os corações dos brasileiros. Com pelos duros, arrepiados e difíceis de alinhar, esses cães têm uma aparência que lembra os fiapos de uma manga. Esses cachorros vêm de cruzamentos aleatórios e, com a ajuda da genética, estão se tornando cada vez mais comuns. Especialistas apontam que as características desses cães, como a pelagem espetada, podem ser de genes dominantes. Além de sua aparência única, os "fiapos de manga" conquistam pela fofura e pelo charme.

