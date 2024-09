Cachorro é encontrado morto a facadas em poliesportivo de Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/09/2024 - 10h20 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



Uma cadela foi encontrada morta, com várias perfurações pelo corpo, no poliesportivo do bairro Santa Rosa. O animal apresentava ferimentos graves na barriga, cabeça e uma das patas, sugerindo sinais de esfaqueamento. O corpo foi localizado próximo à portaria do local por um agente de segurança que chegou pela manhã e acionou imediatamente a Polícia Militar Ambiental.

A Fundação de Turismo, Esporte e Lazer (FUTEL), responsável pelo poliesportivo, informou que a cadela estava com um plástico próximo ao corpo. O animal foi encaminhado ao IML do Hospital Veterinário para uma avaliação mais detalhada sobre a causa da morte. Até o momento, não foi possível identificar o responsável pelo crime, e a polícia segue investigando o caso de maus-tratos. O boletim de ocorrência foi registrado e as autoridades continuam em busca de informações para elucidar o ocorrido.

