Cachorro causa incêndio nos Estados Unidos

Um cachorro curioso causou um incêndio em uma casa no Colorado, Estados Unidos. De madrugada,o cão bateu no botão do fogão, acendendo-o e incendiando caixas deixadas em cima. O alarme de incêndio tocou, acordando a família. Um morador usou um extintor para apagar as chamas, evitando maiores danos. Ninguém ficou ferido. As câmeras de segurança confirmaram que o cachorro foi o responsável pelo incidente.

