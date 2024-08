Cachaça de Luiz Alves recebe selo de denominação de origem Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/08/2024 - 08h57 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h14 ) ‌



A cachaça produzida em Luiz Alves recebeu recentemente o prestigiado Selo de Denominação de Origem, um marco significativo para a região. Esse selo certifica a autenticidade e a qualidade do produto, garantindo que ele é produzido de acordo com padrões específicos e com ingredientes locais únicos. A repórter Juliana Senne traz detalhes sobre o impacto desse reconhecimento para os produtores da região, destacando como a certificação pode influenciar a reputação do produto e beneficiar economicamente a comunidade local. Descubra o que significa esse selo e como ele pode abrir novas oportunidades para a cachaça de Luiz Alves.

