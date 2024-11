‘Caçadores de mansões abandonadas’ mostram como estão as casas dos famosos falecidos Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 12/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não é novidade que celebridades possuem mansões que valem milhões de euros e que acabam por ser motivo de grandes batalhas judiciais, ficando abandonadas após a morte do proprietário. A repórter Lívia Zuccaro foi conferir de perto como estão as mansões abandonadas da apresentadora Hebe Camargo, do cantor Agnaldo Timóteo, do cantor Zé Rico (da dupla com Milionário), do rei do futebol Pelé e do apresentador Clodovil. Veja o real estado dos imóveis atualmente.

#recordeuropa #domingorecord #mansão

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.