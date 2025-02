Cabrini fica cara a cara com homem que ajudou policiais a extorquirem líderes do crime organizado Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 23/02/2025 - 22h59 (Atualizado em 24/02/2025 - 01h03 ) twitter

Roberto Cabrini descobriu uma peça-chave no esquema que envolve policiais corruptos e narcotraficantes. Durante entrevista exclusiva, o jornalista ficou frente a frente com o homem que ajudou investigadores a extorquirem líderes do crime organizado e a movimentar bilhões de reais. Veja o que ele tem a dizer.

