Cabrini entrevista namorada de Vinicius Gritzbach, delator PCC #shorts #domingoespetacular #record 25/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h27 )

Exclusivo! Roberto Cabrini entrevista Maria Helena Paiva, a namorada de Antônio Vinícius Gritzbach, delator do PCC que foi morto no início de novembro no Aeroporto de Guarulhos (SP).

Vinícius foi baleado por dois homens que realizaram dez disparos. Ela conta como conheceu o empresário e os detalhes do inicio do namoro.

➡️ A reportagem completa você encontra em: R7.com/DomingoEspetacular! #ReportagensDE

