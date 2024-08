Cabrini entrevista homem apontado pela polícia brasileira como mandante da execução de Brent Sikkema Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h09 ) ‌



Uma grande investigação que passa por três países. O que está por trás do assassinato bárbaro de uma estrela internacional nas suas férias no Brasil? À procura de respostas, o 'Câmera Record' percorreu longas distâncias. Um apartamento no oitavo andar de um prédio em uma das áreas mais nobres de Nova York, é o local onde Brent e Daniel Sikkema viveram juntos durante 14 anos. Qual a ligação entre tudo o que aconteceu lá e o assassinato de Brent no Brasil tempos depois? Acompanhe a entrevista de Roberto Cabrini com Daniel Garcia Carrera, o homem apontado pela polícia brasileira como mandante da execução. O jornalista também vai ao presídio do Rio de Janeiro para conversar com o cubano Alejandro Triana Prevez, autor do assassinato de Brent, que foi morto com 18 facadas.

