Cabrini entrevista a suposta pessoa que mandou matar o gerente de galeria de arte Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 24/07/2024 - 05h45 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em Nova York, Roberto Cabrini investiga o assassinato de um dos maiores 'Art Gallery Dealer' (Galerista / Gerente de Galeria de arte) do mundo, Brent Sikkema. Depois de meses de negociação, o ex- marido, apontado como mandante do crime, quebra o silêncio. Daniel Sikkema revela detalhes da união que terminou numa tumultuada separação. Cabrini entra na casa onde Brent viveu, no Rio de Janeiro. E, de dentro da prisão, o cubano Alejandro Triana Prevez, autor confesso, conta as supostas motivações da morte do empresário americano. Veja nesta 'Grande Reportagem'.

#recordeuropa #galerista #domingoespetacular

---

Siga-nos em:

Publicidade

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

Publicidade

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

Publicidade

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.