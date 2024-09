CA 300824 VT SUÍTE FOGE ATROPELA CASA Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 02/09/2024 - 20h22 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h35 ) ‌



Matéria exibida no dia 30/08/2024

O HOMEM ACUSADO DE ATROPELAR UM CASAL ENQUANTO DIRIGIA BÊBADO. E MATAR UMA DAS VÍTIMAS, É PRESO DIRIGINDO COM A CNH SUSPENSA. O ACIDENTE E A MORTE ACONTECERAM NO DOMINGO DE PÁSCOA E O PROMOTOR, NA ÉPOCA, ENTENDEU QUE O RÉU NÃO TINHA INTENSÃO DE MATAR. COM A NOVA PRISÃO, A FAMÍLIA DA VÍTIMA ACREDITA QUE A JUSTIÇA SERÁ FEITA.

‌



