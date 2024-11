BYD Shark: potência e eficiência na primeira picape híbrida Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/10/2024 - 16h43 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A BYD Shark é a primeira picape híbrida da sua categoria, combinando potência e eficiência em um design arrojado. Com impressionantes 437 cavalos de potência, ela acelera de 0 a 100 km/h em pouco mais de cinco segundos. Sua capacidade de carga é notável, suportando até 835 quilos na caçamba e reboques de até 2.500 quilos.

Além disso, a Shark se destaca pela economia de combustível, reduzindo o consumo em 40% em comparação com outras picapes, mesmo com baixos níveis de bateria. Essa inovação da BYD redefine o conceito de desempenho em picapes, provando que alta potência pode vir com economia e sustentabilidade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=aSOGAiaLeVk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=FJG6iYv6Tvk

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=piAToA-V7GA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.