Bustos de personalidades históricas são furtados em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/07/2024 - 13h32 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h53 ) ‌



A cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, se viu diante de um crime inusitado e preocupante: o furto de bustos de personalidades importantes da região. Nos últimos dias, três casos foram registrados, causando comoção na população e mobilizando as autoridades locais.

O mais recente alvo dos bandidos foi o busto de Frei Egídio Parisi, localizado na Praça que leva seu nome. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade confirmou o furto e informou que um boletim de ocorrência foi registrado. A pasta também reforçou que já havia enviado ofícios à Polícia Civil e Militar solicitando empenho na investigação e na prevenção de novos crimes do tipo.

Antes do busto de Frei Egídio, outros dois monumentos históricos foram vítimas de furto: o do ex-prefeito Tubal Vilela, na Praça Tubal Vilela Silva, e o do ator e compositor Grande Otelo, na Praça do Rádio. A comunidade se mostrou indignada com a ação dos criminosos, que, além de causar danos materiais, atentam contra a memória e a história da cidade.

