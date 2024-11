Buscas por jovem desaparecida em Ituiutaba completam cinco dias sem sucesso | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/11/2024 - 09h15 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h48 ) twitter

As buscas pela jovem de 22 anos, que desapareceu na última sexta-feira nas proximidades do Rio Tijuco, em Ituiutaba, entram no quinto dia. Na manhã de hoje, os Bombeiros retomaram os trabalhos de procura, que seguem sem sucesso desde ontem, quando as buscas se estenderam até a noite. As equipes de resgate voltaram ao local por volta das seis horas da manhã, com o objetivo de localizar a jovem, mas ainda não houve novos avanços.

Apesar das intensas buscas, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros não descartam a possibilidade de que a jovem não tenha se afogado no rio. Nenhuma testemunha confirmou que ela tenha sido vista entrando na água. No entanto, um celular foi encontrado próximo à Ponte Velha, o que indica que ela possa ter estado nas imediações do rio. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

