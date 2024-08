Buscas por desaparecidos em iate que afundou na costa da Itália continuam Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 20/08/2024 - 12h28 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h15 ) ‌



Na Itália, as buscas pelas seis pessoas que estavam em um iate que afundou na costa da Sicília foram retomadas. Os mergulhadores tentam acessar os destroços do iate a 50 metros de profundidade. Entre os desaparecidos estão o empresário britânico Mike Lynch e sua filha de 18 anos. Lynch foi recentemente absolvido de acusações nos Estados Unidos relacionadas à venda de uma empresa. Também está entre os desaparecidos Jonathan Blumer, presidente do banco Morgan Stanley International, e sua esposa. Ao todo, 22 pessoas estavam a bordo do iate com bandeira britânica quando ele foi atingido por um tornado no Mediterrâneo. Quinze pessoas foram resgatadas, incluindo um bebê de 1 ano. Até agora, uma morte foi confirmada. Trata-se do cozinheiro da embarcação luxuosa.

