Buscas por Caroline: mãe procura filha desaparecida há 19 anos Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 11/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h25 ) ‌



Cláudia procura a filha Caroline, com quem não tem contato há quase 20 anos. Na época em que perdeu a guarda da criança, Cláudia deixava as suas filhas sob os cuidados de uma vizinha enquanto trabalhava. Um casal apresentou-se à vizinha com interesse em adotar Caroline. Cláudia recusou essa proposta. Após uma denúncia de maus-tratos contra Caroline, Cláudia foi chamada ao fórum e surpreendida ao perder a guarda da filha. Caroline foi encaminhada para um abrigo e nunca mais viu a mãe.

