Buscas pelos corpos das vítimas de acidente aéreo continuam no rio Potomac, nos EUA Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/01/2025 - 07h55 (Atualizado em 02/02/2025 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As buscas pelos corpos das vítimas do acidente aéreo entre um helicóptero militar e um avião comercial continuam no rio Potomac, nos EUA. Autoridades americanas afirmaram que o frio, o vento e as placas de gelo que se formaram na água por causa das temperaturas baixas dificultam o resgate. Até agora, 30 corpos foram retirados do rio.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #acidenteaéreo #procura

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.