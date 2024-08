Buscas intensificadas: desaparecido há quase dois meses próximo ao Hospital Regional de Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 30/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As buscas pelo desaparecido que sumiu há quase dois meses continuam intensificadas no entorno do Hospital Regional de Joinville. As autoridades e equipes de resgate estão realizando novas diligências na área, ampliando a investigação na esperança de encontrar pistas que possam levar à localização da pessoa desaparecida. A comunidade local está mobilizada e colaborando com as buscas, enquanto a polícia mantém um esforço contínuo para resolver o caso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.