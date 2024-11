Buraco no asfalto coloca em risco pedestres em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/11/2024 - 09h17 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma cratera aberta no Bairro Shopping Park tem gerado preocupação entre os moradores da região. O buraco, que surgiu em um trecho do asfalto, foi identificado por quem frequenta o local para atividades físicas, tanto pela manhã quanto à noite. Segundo relatos, a água tem se acumulado na parte interna do buraco, o que tem agravado a situação, principalmente com a chegada do período de chuvas.

Em uma ação preventiva, os próprios moradores do bairro realizaram uma interdição paliativa para evitar acidentes. O buraco apresenta riscos, especialmente para crianças e idosos, e quem não conhece a área pode ser surpreendido pela abertura. Não há informações precisas sobre o momento em que a cratera surgiu, mas a situação tem gerado desconforto para quem transita pelo local.

O DMAE foi notificado sobre o incidente e informou que enviará uma equipe ao local para avaliar a situação. A preocupação é que, sem a devida reparação, o problema possa se agravar com o tempo, colocando ainda mais em risco os moradores da região.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Sm4_CzHHQWw

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=E8XK2H6ZCSc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ApWlEddUtM0

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.