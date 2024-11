Buraco na Freeway: obra deve ser concluída na próxima semana Aclr|Do canal Record RS no YouTube 20/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O conserto do buraco que se abriu em plena Freeway deve levar até a próxima segunda-feira. O problema, que provocou mais de 40 quilômetros de congestionamento na volta do feriadão, também causou danos aos veículos que não conseguiram desviar da cratera que se abriu no asfalto.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.