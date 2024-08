Buraco na Avenida Centenário interdita trânsito em Criciúma Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 08h13 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um buraco se abriu na Avenida Centenário, uma das principais vias de Criciúma, causando a interdição do trânsito no local. A repórter Rachel Schneider está ao vivo no local e traz atualizações sobre a situação e os trabalhos de reparo. Motoristas devem estar atentos às sinalizações e procurar rotas alternativas para evitar congestionamentos. Acompanhe a cobertura completa para saber como a prefeitura está lidando com a situação e os planos para a reabertura da via.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.