Buraco gigante causa transtornos e insegurança na Rua Luizote de Freitas | Fala Povo 13/11/2024 - 09h51 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h49 )

Moradores do bairro Luizote de Freitas estão enfrentando sérios transtornos devido a um enorme buraco que tomou conta de parte da Rua Luizote. A cratera, que surgiu após uma obra realizada no local, já causou acidentes e tem gerado dificuldades para motoristas e pedestres. O buraco, que mede aproximadamente 8 metros de comprimento e 2 metros de largura, possui uma profundidade que chega a 8 cm em algumas áreas e quase 3 cm em outras, o que torna o trecho ainda mais perigoso.

Em resposta à situação, a Secretaria Municipal de Obras informou, por meio de nota, que a solicitação para o reparo já foi incluída no cronograma da operação tapa-buraco. A pasta destacou ainda que demandas como esta podem ser encaminhadas diretamente ao Serviço de Informação Municipal (SIM) pelo telefone (34) 3239-2800 ou pela seção "Fale com o Governo" no portal da Prefeitura de Uberlândia. Apesar da resposta oficial, moradores como Valdirene e Creuza, que residem nas proximidades, seguem aguardando a solução para o problema que persiste há quatro meses.

