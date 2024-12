Buffet aplica golpe em clientes em Uberlândia e deixa famílias no prejuízo | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/12/2024 - 08h27 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h45 ) twitter

O que deveria ser um momento de celebração se transformou em um pesadelo para diversas famílias em Uberlândia. Clientes de uma empresa de buffet relataram à polícia terem sido vítimas de um golpe. Segundo as denúncias, as proprietárias receberam os pagamentos, mas não entregaram os serviços contratados, como organização de festas e aluguel de espaços. Agora, o caso está sendo investigado, e as vítimas buscam reaver os valores pagos, que chegam a milhares de reais.

Entre os relatos, Michele, mãe de uma jovem de 17 anos, contratou um pacote completo para uma festa à fantasia. Apesar de conseguir realizar a comemoração com ajuda externa, ela alega ter perdido mais de R$ 2 mil e relata decepção com a postura da empresa. Situações semelhantes foram vividas por outras vítimas, incluindo uma mãe que planejava o primeiro aniversário do filho e descobriu no dia da festa que o salão reservado não existia.

As clientes apontam desonestidade nas práticas da empresa, com contratos formais e trocas de mensagens que pareciam legítimas. Após se unirem em grupos, elas perceberam padrões semelhantes nas abordagens e descobriram que os valores pagos por algumas cobriam dívidas com outras vítimas. As suspeitas declararam, via aplicativo de mensagens, que pretendem organizar a devolução do dinheiro, mas até agora nenhuma solução foi concretizada.

A polícia segue apurando os casos, enquanto as famílias afetadas lidam com os prejuízos financeiros e emocionais. A recomendação das autoridades é que novos clientes sempre verifiquem referências e busquem contratos sólidos antes de fechar qualquer serviço.

