Brusque promove ação do Novembro Azul neste sábado com atendimento à saúde masculina

Brusque se prepara para mais uma importante ação do Novembro Azul neste sábado, 23 de novembro. As unidades de saúde da cidade estarão abertas para oferecer uma oportunidade de cuidados à saúde masculina, com atendimentos médicos, exames preventivos e orientações sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças como o câncer de próstata. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Saúde de Brusque, que visa conscientizar os homens sobre os cuidados necessários para uma vida mais saudável. A repórter Júlia Senne traz as informações ao vivo diretamente de Itajaí sobre os detalhes desta ação especial.

