Brusque luta para se manter na série B do Campeonato Brasileiro

No Campeonato Brasileiro da Série B, a situação do Brusque se torna cada vez mais crítica. O quadricolor precisa vencer pelo menos duas partidas para manter as esperanças de permanecer na competição, além de contar com a ajuda dos adversários da parte de baixo da tabela. Confira esse e outros destaques dos times catarinenses.

